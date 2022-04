Fachbereichsleiter Heinz Schöttmer nannte dazu im Ausschuss für Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Kultur Zahlen. Demnach stehen im Industriepark Eurohafen 45 Hektar als Vorrangfläche für die Energieerzeugung zur Verfügung. Eine Umwidmung sei nur nach einer Änderung des Landes- und Regionalen Raumordnungsprogramms möglich. Weitere 26 Hektar seien überplant, aber noch zu erschließen, neun Hektar werden derzeit überplant. Im Euro-Industriepark Versen sind neun Hektar baureif, 13 Hektar sind überplant aber noch nicht erschlossen und 7,1 Hektar befinden sich im Bebauungsplan-Aufstellungsverfahren. Zusätzliche Erweiterungen seien im Zusammenhang mit dem Ausbau der Europastraße 233 möglich. Im Industriegebiet Nödike stehen noch 10000 Quadratmeter zur Verfügung. Geplant ist eine Erweiterung entlang der B 70 in Richtung Süden um 19 Hektar.

Bürgermeister Jan Erik Bohling sprach sich für eine Reaktivierung der Bahnstrecke Meppen - Essen in Oldenburg für den Personenverkehr aus. Auch die Städte Haselünne und Löningen hätten bereits ihr Interesse bekundet. Er wies auf das großzügige Förderangebot des Landes hin und auf den Betriebskostenzuschuss aus Mitteln des Schienenpersonennahverkehrs des Landes. Gerd Gels (CDU) wies auf das Potenzial der Strecke für eine schnelle Verbindung Richtung Oldenburg hin. Man sollte über eine Verlängerung der Strecke in die niederländische Nachbarstadt Emmen nachdenken. Hans-Dieter Boven (SPD) schlug eine Verknüpfung des Bahnausbaus mit der Verbreiterung der Europastraße 233 vor.

Das Ergebnis von Beschlüssen des Rates zur Erschließung von Gewerbeflächen konnten die Ausschussmitglieder in der Maschinenfabrik Büter Hebetechnik im Euro-Industriepark Versen besichtigen. Geschäftsführer Hermann Janzen zeigte zunächst die im Bau befindliche Lackierhalle. Dann stellte er die Fertigung von Hebeanlagen nach individuellen Kundenwünschen vor, die am Standort Meppen seit 1997 kontinuierlich gewachsen ist. Diese Spezialisierung habe dem Unternehmen in einem hart umkämpften Markt eine technische Spitzenstellung verschafft. Dafür müssen allerdings die 110 Mitarbeiter viel neu konstruieren und die meisten Bauteile selbst anfertigen.