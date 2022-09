Am kommenden Freitag, 23. September, wird in der Meppener Innenstadt für den Klimaschutz demonstriert. Symbolfoto: Lars Schröer up-down up-down Action von „Fridays for Future“ In Meppen wird wieder fürs Klima gestreikt Von Daniel Gonzalez-Tepper | 19.09.2022, 09:12 Uhr

Nach einer längeren Pause wird in Meppen wieder für ein besseres Klima gestreikt. Die Bewegung „Fridays for Future“ lädt am Freitag, 23. September, weltweit zu Demonstrationen ein. So auch in der Kreisstadt.