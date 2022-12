Eine riesige Baugrube tut sich derzeit an der Ecke Haselünner Straße / Georg-Wesener-Straße / Ludgeristraße in Meppen auf. Hier entstehen gerade gleich mehrere Mehrfamilienhäuser, die eine gemeinsame Tiefgarage haben werden. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper up-down up-down Tiefgarage mit 30 Stellplätze Auf Molkereigelände in Meppen entstehen Mehrfamilienhäuser Von Daniel Gonzalez-Tepper | 21.12.2022, 13:33 Uhr

Bereits vor einigen Monaten ist die alte Molkerei an der Haselünner Straße in Meppen abgerissen worden. Nun laufen die Arbeiten für gleich mehrere Mehrfamilienhäuser. Der Investor zeigt mit Grafiken, wie stark sich diese Ecke in der Neustadt verändern wird.