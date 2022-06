Mehrere Schilder weisen auf die bevorstehende Neueröffnung eines „Sonderpreis-Baumarktes“ in Meppen hin. FOTO: Daniel Gonzalez-Tepper 800 Quadratmetern Fläche In Meppen eröffnet bald ein neuer Baumarkt Von Daniel Gonzalez-Tepper | 09.06.2022, 12:47 Uhr

In der Stadt Meppen wird es in Kürze einen weiteren Baumarkt geben. Wir verraten, wo er zu finden ist, was er anbieten wird und wer hinter der Eröffnung steckt.