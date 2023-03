Immer mehr Niederländer kaufen lieber im Emsland statt in ihrem Heimatland ein. Die Einzelhändler im Nachbarland sehen ihre Umsätze schwinden. Symbolfoto: imago images/Imaginechina-Tuchong up-down up-down Einzelhändler im Nachbarland in Sorge Immer mehr Niederländer kommen zum Einkaufen ins Emsland Von Martin Laning und Harry de Winter | 03.03.2023, 14:06 Uhr

Ab 2024 soll in den Niederlanden der Verkauf von Tabakwaren in Supermärkten verboten werden. Die Einzelhändler rechnen mit weiteren Umsatzeinbußen, da schon jetzt viele Niederländer in der Grenzregion lieber im Emsland einkaufen gehen.