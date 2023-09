Das geht aus einer Regional-Analyse zum Wohnungsmarkt hervor, die das Pestel-Institut erstellt hat. Darin zeichnen die Wissenschaftler eine düstere Prognose: In den ersten sechs Monaten 2023 gab es danach im gesamten Emsland lediglich 344 Baugenehmigungen für neue Ein- und Zweifamilienhäuser. Zum Vergleich: Im ersten Halbjahr 2022 waren es noch 744 Baugenehmigungen. Die Studie fußt auf Daten des Statistischen Bundesamtes.

„Damit ist der Eigenheimbau nur in einem Jahr um 54 Prozent zurückgegangen“, sagt Matthias Günther. Der Leiter des Pestel-Instituts sieht das Wohneigentum weiter auf Talfahrt.

Emsland verfällt beim Wohnungsbau in eine Schockstarre

„Der Traum vom eigenen Haus, von der eigenen Wohnung – platzt gerade in Serie. Wenn es um das Anschaffen von Wohneigentum geht, ist auch das Emsland quasi in eine Schockstarre verfallen“, sagt Katharina Metzger vom Bundesverband Deutscher Baustoff-Fachhandel. Der Verband hat die Wohnungsmarkt-Untersuchung beim Pestel-Institut in Auftrag gegeben.

Nach ihrer Einschätzung können sich nur noch wenige Menschen die eigenen vier Wände leisten. „Hohe Zinsen, hohe Baulandpreise, hohe Baukosten, die vor allem auch durch hohe Klimaschutz-Auflagen nach oben getrieben werden: Wohneigentum scheitert am Geld“, so Metzger.

Das Institut spricht sich deshalb für ein „Bundes-Baustartkapital“ mit einem Zinssatz von höchstens 1,5 Prozent über eine Laufzeit von 20 Jahren als Startkredit aus. Dadurch ließe sich der Neubau von Ein- und Zweifamilienhäusern, von Eigentumswohnungen und Reihenhäusern wieder ankurbeln.

Wohneigentumsförderung des Bundes nur für Reiche?

Es sei ein mehrere Milliarden Euro schweres Darlehenspaket des Bundes notwendig. Mit der jetzigen Wohneigentumsförderung des Bundes in Höhe von 350 Millionen Euro ließe sich bestenfalls der Neubau von 2.000 Eigenheimen anschieben. Das Ziel des Bundes sollte es aber sein, 100.000 neue Eigenheime pro Jahr zu schaffen.

Außerdem gehe die aktuelle Förderung völlig an der Lebensrealität vorbei: „Wer sie in Anspruch nimmt, braucht ein niedriges Einkommen. Er muss aber gleichzeitig genug Geld auf der hohen Kante haben, um sich bei hohen Grundstückspreisen und hohen Baukosten einen Neubau leisten zu können“, so Institutsleiter Günther.

Die Häuser müssen nach höchstens Energieeffizienz-Standards errichtet werden. Foto: Franziska Gabbert/dpa-tmn/Archivbild

„Ins Geld geht vor allem der Energiespar-Zwang“, sagt die Präsidentin des Bundesverbandes, Metzger. Wer heute die Förderung vom Bund nutzen wolle, müsse nach dem „extrem ehrgeizigen Effizienz-Standard 40“ bauen. Das sei extrem teuer. Also mache es kaum einer.

Das Institut erstellt in seiner Regional-Analyse einen „Machbarkeits-Check Wohneigentum“ für das Emsland. Hierbei legen die Wissenschaftler den Fokus auf den Neubau eines Reihenhauses mit 95 Quadratmetern Wohnfläche – also auf das Zuhause für eine vierköpfige Familie. Wie Günther auf Anfrage der Redaktion sagt, gelten als Berechnungsbasis Herstellerkosten von 332.500 Euro (3.500 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche). Hinzu kommen noch Grundstücks- und Erwerbsnebenkosten.

Entscheidende Faktoren der Berechnungen sind die Zinsen, lokale Baulandpreise sowie aktuelle Baukosten. „Dabei liegt die angesetzte Grenze der monatlichen Belastung für die Finanzierung von Wohneigentum bei 40 Prozent vom Haushaltseinkommen“, erläutert Günther.

Nur Verdiener-Elite kann sich Hausbau im Emsland leisten

Laut dem Machbarkeits-Check liegt für einen Haushalt im Emsland die Grenze bei einem Nettoeinkommen von 4.900 Euro im Monat: „Wer ein so hohes Einkommen hat oder sogar darüber und noch über ein Eigenkapital von mindestens 38.000 Euro verfügt, der sollte sich unter den aktuellen Bedingungen den Neubau des eigenen Reihenhauses leisten können“, sagt Günther. Dies treffe allerdings nur auf eine kleine ‚Verdiener-Elite‘ zu.