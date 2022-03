Hunderttausende Menschen verlassen derzeit die Ukraine. Hilfe für sie kommt auch aus dem Emsland. FOTO: Yuriy Dyachyshyn/AFP Mehr als 330.000 Euro Hilfsfonds aus dem Emsland für die Ukraine gegründet Von Mirco Moormann | 08.03.2022, 18:10 Uhr

Hunderttausende Menschen in der Ukraine sind seit Beginn der kriegerischen Handlungen in Not. Auch die Menschen auf der Flucht, die versuchen sich vor den russischen Angriffen in Sicherheit zu bringen, brauchen Hilfe. Der Landkreis Emsland hat daher gemeinsam mit den emsländischen Kommunen einen regionalen Hilfsfonds aufgelegt.