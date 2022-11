Am Donnerstag, 1. Dezember, eröffnet Meppens neues Vier-Sterne-Hotel Via Plaza am Püntkers Patt. Bevor die ersten Gäste kommen, ist aber noch einiges zu tun. Foto: Jana Probst up-down up-down „Sind dankbar für jede Stunde“ Hotel Via Plaza in Meppen: Das passiert alles am Tag vor der Eröffnung Von Jana Probst | 30.11.2022, 18:09 Uhr

Bis auf den Teppich war von der Inneneinrichtung des neuen Vier-Sterne-Hotels Via Plaza in Meppen noch nicht viel zu sehen. Am Tag vor der Eröffnung am 1. Dezember 2022 sind Lobby, Restaurant und viele Zimmer schon hergerichtet - in anderen Teile des Gebäudes wartet aber noch viel Arbeit.