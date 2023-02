Das Gelände von Holz Robben liegt direkt an der Ems in Meppen. Hier sollen mehrere Mehrfamilienhäuser gebaut werden. Foto: Ingo Hinrichs up-down up-down Pläne im Ausschuss vorgestellt Holz Robben in Meppen: Wohnungen mit Ems-Blick geplant Von Daniel Gonzalez-Tepper | 15.02.2023, 15:17 Uhr

Seit September 2021 liegt das Gelände von Holz Robben an der Schützenstraße in Meppen brach. Bald könnte das Grundstück direkt an der Ems aus dem Dornröschenschlaf wachen. Es gibt Baupläne, bei dem auch günstiger Wohnraum eine Rolle spielt. Wir stellen die Pläne inklusive Ansichten im Detail vor.