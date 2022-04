„Beim Besuch einer Delegation von Harener CDU-Mitgliedern sowie der Bundestagsabgeordneten Gitta Connemann berichtete Renate Büter von den Anfängen. „Die Tiere haben uns immer schon fasziniert.“ Sie habe sich vorab eingehend über die Alpaka-Zucht informiert und auch andere Züchter aufgesucht. Dann habe sie das Kreisveterinäramt des Landkreises Emsland gefragt, was sie beachten müsse. Die Tierärzte hätten sich selbst erst über diese exotischen Vierbeiner informieren müssen. Schließlich habe man dann die ersten drei Zuchttiere erworben. „Ein Alpaka kostet zwischen 6000 bis 7000 Euro“, berichtete Hermann Büter.

Als Problem entpuppte sich die Suche nach einem geeigneten Tierarzt. Inzwischen schaut hin und wieder ein befreundeter Tierarzt nach den acht Kamelen. Er selbst halte inzwischen auch Alpakas. Die Zuchterfolge sind durchaus sichtbar. Acht stolze Tiere stehen auf der Weide. Das jüngste Fohlen ist gerade erst drei Wochen alt. „Sein schwarzes Vlies ist besonders wertvoll“, so die stolzen Besitzer. Es habe aber auch schon Rückschläge gegeben. So sei ein Fohlen im vergangenen Jahr verstorben.

Durchaus mit einer Portion Respekt gepaart, betreten die Christdemokraten die Weide. Dabei ließen sich die riesigen Wollknäuel schon nach wenigen Minuten sogar streicheln. „Alpakas werden als Landdelfine in der tiergestützten Therapie eingesetzt“, fügt die Besitzerin hinzu. So wirkt schon ihr Äußeres sehr beruhigend auf Menschen. Auch ihre Bewegungen wirken selten hektisch. Gleichwohl benötigt eine Weide durchaus einen hohen Zaun. „Die Hengste können weit über einen Meter hoch springen“, so die Züchter.

Die obligatorische Frage nach dem berühmten Spuckverhalten durfte natürlich nicht fehlen. „Sie spucken nur,wenn sie sich bedroht fühlen“, so Renate Büter. So werde der Tierarzt schon einmal Opfer einer Spuckattacke, wenn er den Tieren eine Spritze verpassen will. Die Stuten werden zum Decken für rund einen Monat zu anderen Hengsten gebracht. „Sobald die Stuten dann anfangen, zu spucken, hat der Hengst seine Aufgabe erfüllt“, berichtet Hermann Büter.

Die Haltung der Tiere selbst sei relativ problemlos. Die Alpakas sind auch im tiefsten emdländischen Winter draußen und haben lediglich einen Unterstand. Die genügsamen Tiere fressen Gras und Heu und bekommen höchstens im Winter hin und wieder eine Portion Kraftfutter. Sie werden bis zu 25 Jahre alt.

„Man darf die Herdentiere jedoch niemals alleine halten“, warnt Hermann Büter Hobbyzüchter. Zudem müssen die Wiederkäuer mindestens einmal im Jahr geschoren werden. „Hierzu waren eigens Engländer bei uns auf dem Hof“, so Hermann Büter.