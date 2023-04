Im Landkreis Emsland stehen vom 24. bis zum 30. April die Blitzer Foto: Matthias Balk/dpa/dpa-tmn up-down up-down Radarkontrollen Hier stehen die Blitzer im Emsland vom 24. bis 30. April 2023 Von Reinhild Wilmes | 23.04.2023, 10:46 Uhr

Autofahrer aufgepasst: In der kommenden Woche wird im Emsland wieder geblitzt. Der Landkreis kündigt an, an welchen Orten die Geschwindigkeit kontrolliert wird. Die Behörde gibt keinen genauen Standort an, sondern nennt stets nur die Gemeinde oder Stadt, in der die Messgeräte aufgestellt werden. An diesen Orten sollten Autofahrer vom 24. bis zum 30. April 2023 besonders auf ihre Geschwindigkeit achten: