Der Beobachter hat die Leitung mit „gut“ bewertet. Was ihm gut gefallen hat, war, dass Alexander in der letzten Minute noch eine Rote Karte und einem Strafstoß für die Heimmannschaft gegeben hat. Was aber aus Sicht der Gäste und der Gastgeber berechtigt war. Es war eine gute Leistung.

Was versprechen sich beide Seiten von diesem Schiedsrichteraustausch?

Dieser Austausch ist 2008 durch den Fußballkreis Leer mit der Schiedsrichtervereinigung Veendam gestartet worden. Eingesetzt werden nur junge, talentierte Leute, die auch schon Leistungen gezeigt haben, aber auch noch Aufstiegschancen haben. Sie sollen mal kennenlernen, wie es in einem anderen Land ist. Wenn man in eine andere Umgebung kommt. Einfach mal Erfahrung sammeln in anderen Regionen – nicht nur im Umkreis. Da bieten sich bei uns die Niederlande an, weil es im Grenzgebiet zehn Mannschaften gibt, die man schnell erreichen kann. Alexander ist zum Beispiel 19 Jahre und pfeift seit 2006. In diesem Jahr ist er in die Landesliga aufgestiegen.

Für einen Schiedsrichter ist die Sprache ein wichtiges Mittel. Wie kommen die deutschen Unparteiischen in den Niederlanden zurecht?

Sie können sich relativ gut verständigen. Zum einen sprechen dort fast alle englisch. Was unsere jungen Leute auch können. Aber auch das Plattdeutsche ist sehr verwandt mit der holländischen Sprache. Das ist kein Problem. Und dann gibt es noch die Zeichensprache wie Finger auf den Mund. Damit haben wir keine Probleme.