Location, Gästeliste, Dekoration, DJ, Fotograf: Vor einer Hochzeit gilt es einiges zu organisieren. Hochzeitsplanerin Hanna Kleymann-Moujahed aus Meppen hilft ihren Klienten dabei. Foto: Hanna Kleymann-Moujahed up-down up-down Hochzeitsplanerin gibt Tipps Heiraten im Emsland: Wann müssen Location, DJ und Gästeliste stehen? Von Jana Probst | 13.04.2023, 06:05 Uhr

Wie lange dauert es, eine Hochzeit zu organisieren? Wann muss ich die Einladungen verschicken? Und was muss am Tag vor dem großen Ereignis noch passieren? Hochzeitsplanerin Hanna Kleymann-Moujahed aus Meppen erklärt, wann was zu tun ist.