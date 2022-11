Im Juni wurde eine ältere Dame aus dem Landkreis Osnabrück von Männern bestohlen, die sich an ihrer Haustür als falsche Handwerker ausgaben. Foto: imago images/Markus van Offern up-down up-down Polizei Emsland gibt Tipps Betrüger an der Haustür: So schützen Sie sich vor falschen Polizisten und Handwerkern Von Jana Probst | 17.11.2022, 08:59 Uhr | Update vor 15 Min.

Sie geben sich an der Haustür als Handwerker, Polizisten oder Bankmitarbeiter aus - sind aber nur am Geld ihrer Opfer interessiert. Auch im Emsland waren solche Betrüger schon unterwegs. Die Polizei gibt Tipps, wie man sie erkennt und was dann zu tun ist.