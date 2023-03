Die Hase-Hubbrücke in Meppen ist wieder in Betrieb. Archivfoto: Hermann-Josef Mammes up-down up-down Wasserstände in Ems und Hase gesunken Hase-Hubbrücke in Meppen nicht mehr in Betrieb und | 13.03.2023, 09:30 Uhr | Update vor 2 Std. Von Daniel Gonzalez-Tepper Harry de Winter | 13.03.2023, 09:30 Uhr | Update vor 2 Std.

Wegen gestiegener Pegelstände in Ems und Hase ist vor einigen Tagen die Hase-Hubbrücke in Meppen in Betrieb gegangen. Weil die Wasserstände wieder gesunken ist, konnte am Freitag der Betrieb beendet werden.