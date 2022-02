Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt wird die Hubbrücke wieder in Betrieb nehmen. FOTO: Jana Probst Wegen gestiegener Wasserstände Hase-Hubbrücke in Meppen geht wieder in Betrieb 20.02.2022, 11:54 Uhr

Die Wasserstände in Ems und Hase sind gestiegen. Nun muss die Hase-Hubbrücke in Meppen wieder in Betrieb gehen.