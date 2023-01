Die Hubbrücke in Meppen ist wieder in Betrieb. Foto: Sonja Dübbelde up-down up-down Verkehrsbehinderungen möglich Hase-Hubbrücke in Meppen geht ab sofort in Betrieb Von Wilfried Roggendorf | 17.01.2023, 13:13 Uhr

Aufgrund der Wasserstände von Hase und Ems wird die Hase-Hubbrücke in Meppen ab sofort in Betrieb genommen. Das hat das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ems-Nordsee in Meppen mitgeteilt.