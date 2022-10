Im Hellen und ohne künstlichen Nebel sind die Figuren im Halloweenhaus in Meppen noch nicht ganz so gruselig. Die Gruselshow ist bald für Besucher geöffnet. Foto: Jana Probst up-down up-down Wieder mit Live-Erschreckern Gruselshow im Halloweenhaus Emsland startet bald in Meppen Von Jana Probst | 21.10.2022, 11:23 Uhr

Bald können Gruselfans im Halloweenhaus in Meppen wieder ihren Mut unter Beweis stellen: 350 Meter misst der Rundgang durch Dunkelheit, Nebel und vorbei an lebendigen Monstern, die in den Ecken lauern. Wir geben einen kurzen Vorgeschmack.