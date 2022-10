Seit Montag können sich Besucher im Halloweenhaus Emsland in Meppen gruseln - unter anderem bei der Freak-Show mit einem Horrorclown. Manche überschätzen dabei aber den eigenen Mut. Foto: Jana Probst up-down up-down Besucher stehen Schlange Halloweenhaus in Meppen: Gruselshow sorgt schon am ersten Tag für Tränen Von Jana Probst | 26.10.2022, 18:12 Uhr

Kinder kreischen, Erwachsene drehen lieber wieder um - der Rundgang durch das Halloweenhaus Emsland in Meppen hat es in sich. Trotzdem war der Andrang schon an den ersten Tagen groß. Die aufwendigste und gruseligste Stelle macht Organisator Mathias Lauinger besonders stolz.