Denn ab 13 Uhr laden die Geschäfte in der Innenstadt zum Einkaufsbummel. Während der verkaufsoffene Sonntag bis 18 Uhr zu den Einzelhändlern lockt, sind die Kirmes-Attraktionen länger geöffnet. Die Stände und Karussells, verteilt vom historischen Rathaus bis zum Einkaufszentrum MEP, öffnen von 12 bis 22 Uhr ihre Pforten.

Die Rathauskirmes endet am Montag mit dem Familientag. Zum Abschluss des viertägigen Spektakels locken vergünstigte Preise in die Innenstadt.

Feuerwerk in Meppen stiegt am Samstagabend

Wegen des schlechten Wetters am Freitag wurde das Feuerwerk auf Samstag verlegt. Ab 21.30 Uhr leuchtete über der Hubbrücke der Himmel. In die Höhe geht es auch mit dem „Fly over“. Bei diesem Kettenkarussell, das direkt am Brunnen in der Fußgängerzone steht, schrauben sich die Fahrgondeln in bis zu 40 Meter Höhe – eines der Highlights der Kirmes.

Impressionen von der Rathauskirmes finden Sie in unserer Bildergalerie.