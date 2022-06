An Schauwerten hatte das Stadtfest im Stadtfest allerhand zu bieten, beispielsweise Wände zum Graffiti sprayen oder zum Kraxeln in luftige Höhe – und am Samstagnachmittag das Kleinstadtduell. Junge Teams stellten sich dabei der Herausforderung, Aufgaben, die Geschick und Sportsgeist erforderten, binnen je einer Minute erfolgreicher zu bewältigen als die Konkurrenz.

Die Spiele trugen Titel wie „Kartensaugen“ oder „Klebemurmel“, und im Finale lieferten sich die „Grenzläufer“ aus Haren und die „Glitzerlanzen“ aus Meppen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Im Stechen galt es für je zwei Mitspieler, einen Ball vom Bauch zum Kopf wandern zu lassen – ohne Einsatz der Hände. Das sah bei den Mädchen der „Grenzläufer“ tänzerisch aus, bei den Jungs der „Glitzerlanzen“ eher wie Rugby, doch die männliche Technik stellte sich als effektiver heraus: Als Siegesprämie kassierten die Meppener Karten für einen Besuch im Heidepark Soltau. Und die Organisatorinnen des Spiels nahmen durch den Verkauf von Festivalbändchen immerhin 70 Euro ein, die sie an Hilfsprojekte in Uganda spenden wollen.

An den Abenden waren die Blicke des zu vorgerückter Stunde immer zahlreicheren Publikums auf die Bühnen gerichtet. Musik zwischen Rock, Punk und Indie, abseits des Mainstreams, aber dennoch genießbar für mehr als eine Handvoll Leute – so lautete das Rezept der Kleinstadtfest -Macher, das sich bewähren sollte. Gespannt erwartet worden war das Konzertdebüt der Brain Lickers aus Meppen – sie boten Rock‘n‘Roll mit heftiger Punk-Schlagseite.

Dicke Rockriff-Bretter gebohrt wurden auch von einer weiteren Combo mit Heimspiel-Status: Against Randy lockten am Samstagabend eine Reihe von Fans zur River Stage, der kleineren der beiden Kleinstadtfestbühnen. Auf Anklang stieß dort unter anderem auch das Konzert der Indierockband Hi! Spencer aus Hagen am Teutoburger Wald.