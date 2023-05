Dankbar waren die Menschen in der Ukraine, die mit Hilfe der Feldöfen aus dem Emsland wieder heizen und kochen können. Foto: Kuipers/Helping Hands up-down up-down Ausweitung der Produktion in Meppen? Gut angekommen: Feldöfen aus dem Emsland helfen Menschen in der Ukraine Von Tobias Böckermann | 07.05.2023, 15:47 Uhr

Ende Januar sind 760 in Meppen hergestellte Feldöfen aus Metall durch die Hilfsorganisation Helping Hands in Kriegsgebiete in der Ukraine und nach Moldawien geliefert worden. Der Ofen wird nun noch einmal optimiert und soll vielleicht in größeren Stückzahlen produziert werden.