Eine Fertigungshalle der Firma Westermann in Meppen ist am vergangenen Montag bis auf die Grundmauern abgebrannt. Der Firmenchef schätzt den Schaden auf knapp zehn Millionen Euro. Foto: Marco Schlösser up-down up-down Erst vor Wochen eingelagert Feuer bei Westermann: Emsland-Jahrbücher im Wert von 100.000 Euro verbrannt Von Jana Probst | 11.11.2022, 14:23 Uhr

Der Großbrand bei Westermann in Meppen hat am Montag nicht nur die Fertigungshalle mit Inventar des Unternehmens zerstört. In dem Gebäude waren auch Tausende Bücher des Emsländischen Heimatbundes untergebracht. Das Kuriose: Sie waren erst im August einer Brandkatastrophe entgangen.