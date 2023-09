Der Mittelstreifen der Meppener Hauptverkehrsachse „An der Bleiche“ wird neu gestaltet. Eigentlich. Denn scharfe Munition hat die Arbeiten vorerst gestoppt. Das ist in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses bekannt geworden. Der Plan ist, dass der Mittelstreifen zwischen den beiden jeweils zweispurigen Richtungsfahrbahnen neu gestaltet wird. Der alte Bewuchs aus Sträuchern weicht einer neuen Bepflanzung mit am Ende 20 neuen großen Feldahornen. Sie ergänzen die vorhandenen Bäume und sollen die Innenstadt deutlich aufwerten.

Eigentlich war die Umsetzung schon vor zwei Jahren geplant, hat sich dann aber verzögert. Nun waren – parallel zu Bauarbeiten am Rad- und Fußweg – die Arbeiten gestartet und ein Landschaftsbauunternehmen hatte damit begonnen, den Grünstreifen zu räumen.

Kampfmittelräumdienst rückte aus

Nun aber mussten die Arbeiten unterbrochen werden. Der Grund: Ein Bauarbeiter hat beim Verladen von Aushub aus dem Grünstreifen eine scharfe Granate gefunden. Ob sie aus dem Zweiten Weltkrieg stammt, konnte die Stadt Meppen bisher noch nicht beantworten.

Sicher ist: Die Granate lag wohl einige Jahrzehntelang direkt unter der Grasnarbe zwischen den Fahrbahnen, und zwar im südlichen Abschnitt zwischen der Markstiege und dem Nagelshof. Eine Sprecherin der Stadt Meppen sagte über den Fund: „Anfangs war eine Gefahr nicht auszuschließen. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst wurde umgehend kontaktiert und der Fundort entsprechend abgesichert, sodass keine weitere Gefahr von der Granate ausgehen konnte. Die Granate wurde vom Kampfmittelbeseitigungsdienst fachgerecht geborgen.“

Der südliche Abschnitt der Straße „An der Bleiche“ zwischen Nagelshof und Marktstiege. Foto: Tobias Böckermann Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Angesichts der Ereignisse im Zweiten Weltkrieg war die Stadt Meppen im Vorfeld bereits davon ausgegangen, dass sich nahe am Stadtzentrum, Munitionsreste befinden könnten. Deshalb habe man bereits im Vorfeld eine Luftbildauswertung abgefragt, die aber keinen Verdacht ergeben habe. „Es ist davon auszugehen, dass es sich um einen Einzelfund handelt. Vermutlich ist die Granate durch Erdbewegungsarbeiten im Zuge des Straßenbaus dorthin gelangt“, sagte die Sprecherin.

Granate möglicherweise aus dem Zweiten Weltkrieg

Dennoch werde nun vorsichtshalber eine baubegleitende Untersuchung beziehungsweise Sondierung des Baufeldes durchgeführt. Die weiteren Erdarbeiten und Untersuchungen werden voraussichtlich ab dem 25. September wieder anlaufen. Mit dem Abschluss der Erdarbeiten ist zwei bis drei Wochen später zu rechnen. Die neuen Bäume werden dann ab November eingepflanzt.

Auch wenn noch nicht klar ist, woher die in Meppen gefundene Granate stammt, so weckt sie doch Erinnerungen an andere, ähnliche Ereignisse im mittleren Emsland. Zuletzt hatte in Haren der Fund von mehreren Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg den Weiterbau rund um eine neue Kita verzögert, weil auch hier eine Sondierung erfolgen musste.

In Meppen war zuletzt im Mai 2020 eine größere Weltkriegsbombe gefunden und entschärft worden. Lingen, Salzbergen und allgemein dem südlichen Emsland kam das zuletzt sogar noch häufiger vor. Gerade erst wurden in Spelle zwei Splitterbomben gefunden und gesprengt.