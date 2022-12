Glücksfee Viktoria Lampe hat unter den Augen von Großvater Georg Lampe (links) und Rüdiger Smorra die Gewinnnummern gezogen. Foto: Hermann-Josef Mammes up-down up-down Erfolgreiche Weihnachtsverlosung „Die Goldene 7“ in Meppen: Gewinnnummern der Hauptpreise gezogen Von Hermann-Josef Mammes | 29.12.2022, 19:13 Uhr

Die Weihnachtslotterie „Die Goldene 7“ in Meppen war in diesem Jahr ein großer Erfolg. Die insgesamt 430.000 Besucher des Weihnachtsmarktes kauften 40.000 Lose. Am Donnerstag wurden die Gewinner der Hauptpreise gezogen.