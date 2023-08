Die Gewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) spricht in einer Mitteilung von „grauer Wohnungsnot“, die es in 20 Jahren im Landkreis Emsland geben werde, wenn Politik, Verwaltungen und Bauwirtschaft nicht handeln würden. Der Gewerkschaft zufolge werden 2045 etwa 90.000 Menschen im Alter von 67 Jahren oder älter, also im Rentenalter, im Emsland leben. Das seien etwa 28.800 Menschen mehr als heute. Grund sind die „Baby-Boomer“, die bis dahin in den Ruhestand gehen werden.

Sie alle würden barrierearme Wohnung brauchen, also ohne Treppenstufen, dafür mit bodengleicher Dusche und genügend Platz für das Rangieren mit Rollator und Rollstuhl, erläutert die Gewerkschaft. Der Bedarf an Wohnungen für Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt seien, steigt nach Berechnungen der IG Bau von derzeit 10.250 auf mehr als 14.100 Wohnungen.

„Wir steuern sehenden Auges auf eine ‚graue Wohnungsnot‘ zu“, wird Herbert Hilberink, stellvertretender Bezirksvorsitzender der IG BAU Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim, in der Mitteilung zitiert.

Die Renten sinken, die Mieten steigen

Neben dem Mangel an altersgerechten Wohnungen befürchtet die IG BAU auch eine zunehmende Altersarmut durchs Wohnen. So drohten bei der Boomer-Generation künftig zwei Dinge „fatal aufeinander zu treffen“: Erstens die Gefahr eines sinkenden Rentenniveaus. Und zweitens steigende Kosten fürs Wohnen. Mieter seien hier genauso betroffen wie Menschen mit Wohneigentum, wenn beim Einfamilienhaus oder bei der Eigentumswohnung Sanierungen fällig würden.

Die IG BAU fordert daher die Schaffung von mehr preiswertem und altersgerechtem Wohnraum. Dafür seien finanzielle Anreize notwendig. Zwar habe das Bundesbauministerium jüngst über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) einen Fördertopf von 75 Millionen Euro für den altersgerechten Umbau von Wohnungen zur Verfügung gestellt. Der sei aber ruckzuck - genauer gesagt nach sechs Wochen - „leergefördert“ gewesen, stellt die Gewerkschaft fest.