Mit Besorgnis blicken die VWW-Mitglieder in Meppen bezüglich des Energie-Sparzwangs auf den Weihnachtsmarkt in Meppen. Foto: Harry de Winter „Aktionismus beim Energiesparen" Gewerbetreibende in Meppen besorgt um Weihnachtsmarkt und Eisbahn Von Harry de Winter | 30.08.2022, 14:53 Uhr

In einem offenen Brief betrachtet der Verein für Wirtschaft und Werbung Meppen besorgt „den Aktionismus in allen Bereichen der Politik“ hinsichtlich des Energiesparens und warnt vor Folgen für den Einzelhandel.