Egal ob in Lingen, Meppen oder Papenburg: Die Temperaturen klettern in dieser Woche noch einmal auf bis zu 30 Grad. Egal ob am See, im Wald oder in der abendlichen Dämmerung zum Sonnenuntergang – die schönsten und kreativsten Bilder finden einen Platz in unserer Fotogalerie!

An der Ems lässt sich der Sommer auch noch herrlich genießen. Foto: Lili Maffiotte

Schicken Sie uns Ihr überzeugendstes Bilder bis Freitag, 8. September, per E-Mail an redaktion@lingener-tagespost.de mit der Angabe Ihres Wohnortes. Wir freuen uns auf Ihre Zusendungen!