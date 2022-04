Ein Kosmetikzentrum gibt es jetzt am Neuen Markt 14 in Meppen. FOTO: Christin Klose Aus der Geschäftswelt Ein Kosmetikinstitut mehr in der Innenstadt von Meppen Von Carola Alge | 11.04.2022, 09:23 Uhr

In die Geschäftswelt am Neuen Markt in Meppen ist Bewegung gekommen. Dort bietet Katrin Minich Kosmetikbehandlungen an.