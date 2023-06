Freiflächenphotovoltaikanlagen wie diese in Herzlake sollen schon bald viel häufiger zur Stromversorgung beitragen. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper up-down up-down Entlang von A31 und Bahnlinie Genügend Platz für Freiflächensolaranlagen im Meppener Stadtgebiet Von Tobias Böckermann | 13.06.2023, 12:28 Uhr

Im Zuge der Energiewende sollen in Niedersachsen 0,47 Prozent der Landesfläche für Photovoltaikanlagen auf Freiflächen genutzt werden. In Meppen wäre dafür genügend Platz an der A31 und an der Bahnstrecke vorhanden.