Zu einer Geldstrafe ist ein 23-jähriger Forstarbeiter aus Geeste vom Amtsgericht in Meppen verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft hielt dem Angeklagten vor, im Sommer letzten Jahres anlässlich eines Trinkgelages auf dem Gelände der Hauptschule in Twist-Bült einen jungen Mann aus Lingen mit wüsten Beschimpfungen über Einwanderer beleidigt zu haben. Außerdem habe er Parolen wie „Heil Hitler, Sieg Heil“ hinterher gerufen, nachdem er von dem Mann geschlagen wurde.

In Osnabrück endete der Prozess um den Mordfall in Haste mit drei Freisprüchen. Symbolfoto: dpa

Ein weiterer Anklagepunkt war das Fahren ohne Fahrerlaubnis des Angeklagten in der besagten Nacht.

Die Körperverletzung zum Nachteil des Angeklagten war eingeräumt worden und wird noch in einem anderen Verfahren zu klären sein. Zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen mochte der Angeklagte sich nicht äußern. Deshalb hatte das Gericht mehrere Zeugen vorgeladen, um den Sachverhalt zu klären. Im Laufe dieser Vernehmungen zeichnete sich allerdings ab, dass jeder Zeuge bzw. jede Zeugin eine andere, unterschiedliche und zum Teil widersprüchliche Erinnerung an das Geschehen in der Tatnacht hatte. Insbesondere zeichnete sich ab, dass der Vorwurf des Fahrens ohne Fahrerlaubnis nicht ohne Zweifel bewiesen werden konnte. Während eine Zeugin behauptete, sie habe den Angeklagten aus einer Wohnung heraus beobachtet, wie er den Wagen seiner Verlobten gefahren und auf dem Marktplatz geparkt habe, widersprach eine andere, indem sie aussagte, dass diese Zeugin nicht in der Wohnung gewesen sei. Zudem sagte die Verlobte des Angeklagten aus, dass ihr Wagen die ganze Nacht an der elterlichen Wohnung geparkt gewesen sei und sie den Schlüssel immer bei sich hatte. Sie habe ihn schon gar nicht an ihren Verlobten ausgehändigt, da sie ja wisse, dass er keine Fahrerlaubnis habe. Damit war also klar: Ein Fahren ohne Fahrerlaubnis konnte nicht bewiesen werden.

Hinsichtlich der Beleidigung stellte der Richter fest, dass die dreimonatige Antragsfrist nicht eingehalten worden sei. Ohne einen Strafantrag bleibt die Beleidigung straffrei . So blieb letztlich noch der Vorwurf des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen zu klären. In diesem Punkt waren sich die Zeugen einig, dass der Angeklagte entsprechende Parolen gerufen habe. Außerdem, so der Geschädigte, habe der Mann Lieder mit rechtsradikalem Inhalt gesungen. Nun ergriff der Angeklagte das Wort und räumte ein, dass er und seine Verlobte mehrere Jahre der rechtsextremen Szene angehört hätten. Diese Zeit sei jedoch vorbei und man habe sich von der Szene losgesagt und denke auch nicht mehr so. Deshalb weise er die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück. In diesem Zusammenhang wies der Richter darauf hin, dass die Verlobte des Angeklagten einen Strafbefehl über 660 Euro, der sich auf die Tatnacht bezog, bezahlt habe. Auch hier ging es um dieselbe Straftat. Es erhebe sich daher die Frage, ob sie für ihn die Schuld auf sich genommen habe, da er ja einschlägig vorbelastet sei. Beide verneinten diese Annahme. In ihrem Plädoyer beantragte die Staatsanwältin die Einstellung der Verfahren wegen Beleidigung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Für die Straftat nach Paragraf 86 des Strafgesetzbuches forderte sie eine Geldstrafe von 600 Euro. Im Gegensatz dazu beantragte der Verteidiger einen Freispruch, weil der Vorwurf, seiner Meinung nach, nicht eindeutig bewiesen worden sei. In seinem letzten Wort wies der Angeklagte nochmals darauf hin, dass er sich von der rechten Szene gelöst habe und die Aussagen gegen ihn nur deshalb so erfolgt seien, weil die Zeugen ihn nicht mögen würden.