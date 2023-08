Freibad schließt am 5. September Meppen: Geänderte Öffnungszeiten im Emsbad Von Sebastian Jaspers | 31.08.2023, 16:09 Uhr Das Emsbad hat mit Personalausfällen zu kämpfen und ändert daher die Öffnungszeiten Archivfoto: Ina Wemhöner up-down up-down

In Kürze verabschiedet sich das Freibad in Meppen in die Winterpause. Für das Emsbad, das bereits für Besucher geöffnet ist, gelten im September geänderte Öffnungszeiten.