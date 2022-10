Seit 2001 betreibt der Sozialdienst katholischer Frauen in Nordhorn eine Babyklappe. Dort können Mütter, die keinen anderen Ausweg wissen, vollkommen anonym ihre Kinder ablegen - in dem Wissen, dass sich jemand um sie kümmert. Foto: Jana Probst up-down up-down Näheste Einrichtung fürs Emsland Wie funktioniert die Babyklappe in Nordhorn - und was passiert mit den Kindern? Von Jana Probst | 09.10.2022, 08:30 Uhr

Eine Babyklappe ist ein Ort, an dem eine verzweifelte Mutter ihr Kind abgeben kann und weiß, dass es gut versorgt wird. Dem Emsland am nächsten ist die Babyklappe in Nordhorn. Wie viele Kinder wurden dort bisher abgelegt? Und können die Mütter sie zurückholen?