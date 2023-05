Etwa ein halbes Jahr stand das Ladenlokal an der Hinterstraße in Meppen leer. Bald eröffnet hier ein Friseursalon. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper up-down up-down An der Hinterstraße Friseurmeister Hussein Wehbi aus Lingen öffnet in Meppen zweiten Standort Von Daniel Gonzalez-Tepper | 11.05.2023, 07:36 Uhr

Aus einem Ein-Mann-Salon hat Hussein Wehbi in Lingen ein Haarstudio mit neun Angestellten gemacht. Nun eröffnet der 30-Jährige einen zweiten Standort in Meppen und beseitigt damit einen Leerstand in der Innenstadt.