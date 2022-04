Eine trächtige und frisch getötete Ricke ist auf einem Feld in der Gemeinde Twist gefunden worden. (Symbolbild) FOTO: Patrick Pleul, dpa Waren Jagdwilderer aktiv? Frisch getötetes und trächtiges Reh auf Acker bei Twist gefunden Von Daniel Gonzalez-Tepper | 14.04.2022, 13:29 Uhr

Westlich des Fullener Waldes in Twist ist am Mittwoch gegen 13 Uhr eine tote Ricke gefunden worden. Dem Reh wurde der Kopf am Brustansatz unfachmännisch abgetrennt. Die Polizei sucht Zeugen.