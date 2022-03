Am kommenden Freitag, 25. März, wird in der Meppener Innenstadt für den Klimaschutz demonstriert (Symbolbild). FOTO: Lars Schröer Demozug und Infostände Fridays for Future rufen zu Klimastreik in Meppen auf Von Jana Probst | 19.03.2022, 13:30 Uhr

Sie fordern ein Öl- und Gasembargo gegen Russland: In der kommenden Woche ruft das Bündnis Fridays for Future zum „Globalen Klimastreik“ auf. Auch in Meppen wird es eine Demonstration und Infostände geben.