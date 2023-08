Das berichtet die Freilichtbühne in einer Pressemitteilung. Demnach hat eine Besucherin aus Sögel das 40.000. Ticket in dieser Spielzeit gelöst und deshalb schon mal Freikarten für die Spielzeit 2024 als Geschenk erhalten.

„Nach 18 Aufführungen des Familienstücks „Aladin“ und am 11. „Sister Act“-Abend wurde dieses tolle Ergebnis bereits erzielt“, berichtet Petra Streeck von der Presseabteilung der Bühne. „Und das, obwohl noch zweimal ,Aladin‘ auf dem Spielplan steht und zusätzlich noch zwei Wochenenden mit fünf ausverkauften Aufführungen von „Sister Act“ ausstehen. Das wird ein neuer Zuschauerrekord für die Freilichtbühne Meppen werden“, freut sich Streeck.

Am Ende dürften mehr als 50.000 dabei gewesen sein

Und zwar dürfte der, das berichtete sie auf Nachfrage, bei mehr als 50.000 Besuchern liegen. „Das gab es noch nie. Wir hatten im letzten Jahr mit 44.048 Besuchern schon einen neuen Rekord und hatten gehofft, dies 2023 wieder zu schaffen. Aber von dem Erfolg sind wir doch überrascht“, sagt Streeck. Dazu beigetragen habe die Auswahl der Stücke, aber auch die Überdachung der Bühne, die seit einigen Jahren eine absolute Wetterunabhängigkeit ermögliche.

Am kommenden Wochenende verabschiedet sich das Aladin-Ensemble aus dem Esterfelder Forst. Am Sonntag, 27. August 2023, um 16 Uhr, können Zuschauer zum letzten Mal ein Abenteuer in „1001 Nacht“ erleben. Tickets für diese Veranstaltungen gibt es bei den bekannten Vorverkaufsstellen, an der Tageskasse ab 14.30 Uhr oder unter freilichtbuehne-meppen.de.