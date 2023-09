Der ursprüngliche Plan sah vor, dass der 4. September der letzte reguläre Öffnungstag sei. In den vergangenen Tagen ruhte der Betrieb im Freibad, nun entschloss sich die Stadt Meppen jedoch kurzfristig dazu, wegen des Wetters das Bad noch einmal zu öffnen. Damit schließt sich das Freibad in Meppen einer Reihe von Bädern im Emsland an, die die Saison verlängerten. Beispielweise bleibt auch das Emsbad geöffnet.

Die Öffnungszeiten für die kommenden Tage im Freibad Meppen lauten wie folgt: