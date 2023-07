Das Freibad in Meppen hat am Wochenende, 28. und 29. Juli nur eingeschränkt geöffnet. Foto: Annette Riedl/dpa/Symbolbild up-down up-down Kleinstadtfestival 2023 Freibad in Meppen ist am Wochenende nur eingeschränkt geöffnet Von Sonja Dübbelde | 26.07.2023, 17:19 Uhr

Das Kleinstadtfestival in Meppen am 28. und 29. Juli 2023 rückt näher. Aus diesem Grund hat auch das Freibad am Wochenende nur eingeschränkt geöffnet.