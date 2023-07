Die Feuerwehr musste zu einem Einfamilienhaus an der Fasanenstraße in Meppen ausrücken. Foto: Torsten Albrecht up-down up-down Rauchgas eingeatmet Frau wird bei Feuer in Einfamilienhaus in Meppen verletzt Von Julia Mausch | 31.07.2023, 13:54 Uhr

In einem Einfamilienhaus in Meppen ist am Montagmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Bewohnerin des Hauses wurde dabei verletzt.