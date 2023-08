Gebrauchtes und Aussortiertes gibt es beim „Gute-Nacht-Flohmarkt“ Mitte August in Meppen. Foto: Unsplash/Artificial Photography up-down up-down Standvergabe und Gebühren Stadt Meppen veranstaltet Gute-Nacht-Flohmarkt in der Innenstadt Von Jana Probst | 01.08.2023, 08:09 Uhr

Kellerfunde, Ausgedientes, Kitsch und Co. gibt es Mitte August in Meppen: In der Innenstadt kann man dann beim „Gute-Nacht-Flohmarkt“ auf Schatzsuche gehen. Wir haben die wichtigsten Infos für Käufer und Verkäufer.