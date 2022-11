In Meppen ist am Montagabend ein Brand in einer Gewerbehalle ausgebrochen. Foto: Marco Schlösser up-down up-down Rauch behindert Sicht auf der B70 Feuerwehreinsatz in Meppen: Gewerbehalle steht in Vollbrand Von Jana Probst | 07.11.2022, 18:46 Uhr

Am Montagabend ist ein Feuer in einer Halle in Meppen ausgebrochen. Nach ersten Informationen der Polizei steht das Gebäude in Vollbrand. Durch den Rauch kann die Sicht auf der B70 behindert sein.