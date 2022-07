In den letzten Wochen sind Wälder und Felder stark ausgetrocknet und daher anfällig für Brände. FOTO: Jens Menke/Kreisfeuerwehr Landkreis Emsland (Symbolfoto) up-down up-down Akute Waldbrandgefahr Feuerwehr bittet Landwirte im Emsland Güllefässer zu füllen Von Kristina Müller | 19.07.2022, 08:37 Uhr

Erst am Wochenende war in Schapen an einem Waldgebiet ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr im Emsland weist angesichts der Trockenheit auf die akute Waldbrandgefahr hin.