Die Feldküche des Feuerwehrverbands Aschendorf-Hümmling ist frisch gewartet. FOTO: Landkreis Emsland Aktion von Feuerwehr und DRK Krankenwagen und Feldküche aus dem Emsland unterwegs ins Kriegsgebiet Ukraine Von Mirco Moormann | 09.03.2022, 14:30 Uhr

Die nächste Hilfestellung für die Ukraine aus dem Emsland ist unterwegs: Diesmal sind ein Krankenwagen und eine Feldküche auf dem Weg ins Kriegsgebiet in der Ukraine. Am Freitag sollen die Spenden von Feuerwehr und DRK an ihrem Einsatzort ankommen.