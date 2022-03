Überraschend deshalb, weil die Änderung der Feuerwehrsatzung im Ausschuss für Verkehr, Sicherheit und Ordnung Mitte Februar entgegen den Erwartungen nicht durchging und eigentlich in einer weiteren Sitzung des Gremiums entschieden werden sollte.

Dazu kommt es nun nicht – die Satzung ist bei einer Enthaltung im Rahmen der Stadtratssitzung im Saal Kamp ohne weitere Debatte bereits in ihrer neuen Form beschlossen worden.

Nicht mehr per Abstimmung

Hintergrund: Die bisher gültige Satzung stammt aus dem Jahr 2001 und ist in einigen Teilen veraltet – zum Beispiel, was den Zeitpunkt betrifft, zu dem Feuerwehrmitglieder aus dem aktiven Dienst in die Altersabteilung wechseln. Dies erfolgt inzwischen mit 67 statt mit 62 Jahren und soll an die Mustersatzung des Landes Niedersachsen angepasst werden.

Das erläuterte noch einmal Matthias Wahmes von der Stadt Meppen und stellte klar, dass es auch darum gehe, die Wehrleitung zu stärken. Deshalb sei vorgesehen, dass die Zugführer/innen nicht länger mittels eines Abstimmungsverfahrens unter den Mitgliedern ermittelt werden, sondern nach Anhörung der Einsatzabteilung vom Stadtbrandmeister bestellt werden. Außerdem soll der Stadtbrandmeister Führungskräfte von ihrem Posten abberufen können, wenn ein wichtiger Grund wie Dienstunfähigkeit oder Dienstvergehen vorliegt.

Offene Fragen offenbar geklärt

Funktionsträger sollen nicht mehr nach Beratung im Kommando, sondern nach Anhörung des Kommandos vom Stadtbrandmeister bestellt werden und der Stadtjugendfeuerwehrwart soll nicht mehr Kraft Amtes Mitglied des Kommandos sein, sondern nur noch dann, wenn Angelegenheiten der Jugendfeuerwehr thematisiert werden.

Die Stadt Meppen hatte die Satzungsänderung bewusst so schnell wie möglich umsetzen wollen, weil im März in der Feuerwehr Wahlen anstehen. Der Ausschuss hatte aber auf Antrag von CDU sowie UWG/FDP eine Vertagung beschlossen, weil es noch Klärungsbedarf hinsichtlich der Ausgestaltung der Satzung gebe.