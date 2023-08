Brand war schnell gelöscht Feueralarm im Krankenhaus Ludmillenstift in Meppen: Papierkorb in Flammen Von Nico Buchholz | 20.08.2023, 21:14 Uhr Die Meppener Feuerwehr war mit einem erweiterten Löschzug am Krankenhaus. Foto: NWM-TV/Torsten Albrecht up-down up-down

Schreckmoment am Sonntagabend in Meppen: Die Feuerwehr war zu einem Brand im Krankenhaus Ludmillenstift in die Altstadt gerufen worden. Vor Ort konnte dann aber schnell Entwarnung gegeben werden.