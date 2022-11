Die Feuerwehr aus Meppen war am Freitagabend im Ortsteil Esterfeld im Einsatz. Symbolfoto: David Inderlied/dpa up-down up-down Gebäude derzeit unbewohnbar Feuer im Keller: Mehrfamilienhaus in Meppen evakuiert Von Mirco Moormann | 19.11.2022, 09:30 Uhr

In der Nacht auf Samstag hat es in einem Mehrfamilienhaus im Meppener Ortsteil Esterfeld gebrannt. Alle Bewohner mussten evakuiert werden - und können vorerst nicht zurück in ihre Wohnungen.