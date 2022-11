Nach dem Großbrand stehen von der Produktionshalle der Firma Westermann am Dienstagmorgen nur noch die Grundmauern am Schützenhof in Meppen. Foto: Hermann-Josef Mammes up-down up-down Feuerwehr kritisiert Schaulustige Großbrand bei Westermann in Meppen: Das passiert am Tag danach Von Jana Probst | 08.11.2022, 14:33 Uhr

Auch am Tag nach dem verheerenden Feuer in einer Produktionshalle der Firma Westermann am Schützenhof in Meppen sind die Arbeiten vor Ort noch nicht abgeschlossen. Ein Fazit zieht die Feuerwehr schon jetzt: Einige Schaulustige haben sich nicht an die Absperrungen gehalten.