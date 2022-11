Nach dem Großbrand stehen von der Produktionshalle der Firma Westermann am Dienstagmorgen nur noch die Grundmauern am Schützenhof in Meppen. Foto: Hermann-Josef Mammes up-down up-down „Weiß nicht, wie es weitergehen soll“ Millionenschaden nach Großbrand: Chef von Westermann steht vor Trümmerhaufen Von Hermann-Josef Mammes | 08.11.2022, 12:37 Uhr

Das Feuer in einer Fertigungshalle von Westermann Radialbesen am Schützenhof in Meppen hat am Montagabend nicht nur ein Gebäude zerstört, sondern die Situation des Unternehmen auf katastrophale Weise verändert - und all das ausgerechnet am Geburtstag des Inhabers. Wie geht es nun weiter?