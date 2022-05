Auf dem Gelände der WTD 91 ist das Feuer erneut entfacht worden. FOTO: WTD 91 Glutnest war entfacht Erneutes Feuer auf Gelände der WTD 91 in Meppen scheint wieder unter Kontrolle Von Kristina Müller | 14.05.2022, 13:11 Uhr | Update vor 55 Min.

Nachdem am Donnerstag ein Feuer auf dem Gelände der WTD 91 in Meppen ausgebrochen war, schien es zunächst gelöscht worden zu sein. Am Samstag ist der Brand jedoch wieder entfacht worden.